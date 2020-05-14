C型肝炎可透過抽血檢查發現，大千醫院建議民眾可接受檢查確認是否為C肝帶原者。（大千醫院提供／巫靜婷苗栗傳真）

大千綜合醫院與苗栗縣政府衛生局、財團法人肝病防治學術基金會、苗栗東南扶輪社、後龍鎮公所及衛生所，16日起在後龍鎮的5個里，陸續辦理免費C型肝炎篩檢，只要完成篩檢即可獲精美好禮，鼓勵鄉親一同打擊C肝威脅。

大千醫院指出，為能在2025年消除C型肝炎，中央已將C肝治療費用納入健保給付，加上新藥副作用小、治癒時間短、治癒率高達90％以上，由於C型肝炎沒有症狀，需透過抽血檢查才能得知，呼籲民眾重視自身健康。

肝膽腸胃科醫師李斯凱表示，過去C肝病人多使用干擾素治療，但因副作用大、治療時間長且治癒率約70％至85％，讓不少病人望之卻步；C型肝炎進展到肝硬化、肝癌，早期通常沒有症狀，許多病人都是在發生肝硬化併發症或肝癌時，才知道自己有C型肝炎，因此C肝篩檢是非常重要的關鍵。

苗栗縣政府衛生局表示，後龍鎮屬於C肝風險層級的第5級，其中又以龍坑里、溪州里、東明里、中龍里、南龍里等5里陽性率較高。

大千醫院16日起巡迴5里，針對50歲以上民眾進行免費C肝篩檢，並搭配大腸癌的糞便潛血檢查、子宮頸抹片檢查及乳房攝影，守護鄉親健康。

大千醫院表示，2019年共收治304個C肝個案，扣除目前正在檢驗的個案，完成服藥及檢驗者共278人，其中274人成功治癒，治癒率高達98.56％。面對C型肝炎不用害怕，只要配合篩檢與治療，相信定能共同對抗C型肝炎，詳請可電洽：037-357125＃72101。

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