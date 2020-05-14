「凡人與路」設計師宋之凡（右2）傳授手工鞋製鞋功夫。（二信中學提供／許家寧基隆傳真）

二信高中讓國中學子體驗手作鞋，探索興趣。（二信中學提供／許家寧基隆傳真）

協助學生探索未來生涯發展，基隆二信高中邀請從製鞋學徒到創立知名手工鞋品牌「凡人與路」的設計師宋之凡，返校帶領30名8年級國中生進行製鞋體驗，透過實作與分享創業歷程，希望激起學子對未來勇敢逐夢的精神與態度。

基隆囝仔宋之凡的手作鞋，兼具基隆在地溫度與特色，不僅在網路掀起話題，甚至在香港掀起熱烈回響，二信高中輔導室14日邀請宋之凡返校與學弟妹進行一場「童心鞋力」手作體驗課程，傳授製鞋功夫，做出一雙「迷你手作鞋」。

宋之凡分享，大學畢業後到台南擔任學徒，向傳統鞋師傅學習製鞋功夫，2年前學成後回到故鄉成立工作室，希望做出適合基隆人穿的「好鞋」，用心、用愛做出適合每雙腳的鞋子，不僅基隆人愛穿，在網路平台也受到各地的粉絲指名。

學生許中睿表示，自己每天穿鞋，但卻不了解鞋子怎麼做出來的，透過手作鞋體驗課程，才知道做出一雙鞋子過程很辛苦，做出一雙好鞋更是不容易，以後會更珍惜自己穿的鞋，有機會也希望有能力做出屬於自己的好鞋。

二信中學長林立說，國中為學子生涯發展的重要階段，協助學生做好自我、生涯覺察、探索以及進路選擇，宋之凡從年輕人不看好的「鞋產業」，最後走出在地特色，堅持夢想築夢踏實的創業歷程，可提供國中生未來適性發展的參考。

(中時 )