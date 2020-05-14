中職本季「打高投低」狀況明顯，連洋投都被打爆，截至賽前投手自責分率6.23，打擊率高達3成13，84場比賽就敲出111支全壘打，打擊火力的展現也讓比賽時間更長，中信兄弟領隊劉志威認為這種問題一直存在，會讓球迷認為沒進步，因此曾在領隊會議中提出，希望聯盟解決這問題。

今年中職打擊火力兇猛，也讓各隊投手傷腦筋，目前42場比賽場均耗費3小時45分，比賽時間冗長會讓球迷覺得坐不住，可能影響球迷觀賽意願，劉志威表示他曾在領隊會議中提出改善方案。

「每隊都是當事者，聯盟應該要去解決問題，想要改善才是重點，何時解決並不是問題，提出後大家討論、解決，就算提不出方案也是個結論。」劉志威認為改善的方法不少，如果聯盟提出後認為季中改變作法會不公平，但也能在明年實施，讓各球團能提前準備。

今年中職全壘打數破紀錄，被質疑球是否「太彈」，比賽時間相較目前也在進行的韓職相比，平均時間長度多了約半小時，也有多次爭議判決提出挑戰，讓時間拖長，這些都是導致比賽太久的原因，劉志威強調「要給球迷交代」，如果聯盟沒有想改善，會讓球迷認為中職沒進步。

(中時 )