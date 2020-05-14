台灣颱風論壇指出，黃蜂貫穿呂宋島後將大幅減弱，發布海上警報機率低 (圖／台灣颱風論壇)

中度颱風「黃蜂」威力直線上升，直撲菲律賓呂宋島，預計將在周日(17日)最靠近台灣，對此氣象粉專《台灣颱風論壇》表示，黃蜂靠近台灣後，影響最大的就是花蓮、台東、綠島、蘭嶼和恆春，除了風勢稍強外，也將出現大雨情形。

《台灣颱風論壇》指出，黃蜂已抵達菲律賓中部群島，預計明後天穿過呂宋島，並在周日白天從巴士海峽通過，暴風圈掠過台灣沿海邊緣，發布海上警報的機率相當低。

《台灣颱風論壇》補充，由於受到呂宋島陸地破壞結構，加上巴士海峽環境不利發展，預估黃蜂強度屆時將大幅減弱，但經過台灣南部海域時，花蓮、台東、綠島、蘭嶼、恆春五個地區依舊會出現強風大雨情形，除此之外，宜蘭、屏東與高雄也將出現短暫雨，其他地方則影響甚微。此外，周六、周日兩天，台南、高雄與屏東將會特別炎熱，出現37度高溫。

《台灣颱風論壇》文末表示，黃蜂遠走後，下周一起滯留鋒面與西南風雙重影響下，全台都會出現大雨，比颱風更值得注意。

(中時電子報)