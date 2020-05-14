國際油價近期出現反彈，根據國際能源署(IEA)周四(14日)表示，隨著越來越多產油國加入減產行列，在供應面上我們已展現出控制的力量，石油市場正明顯改善，不過，依舊有兩個風險值得大家留意。

CNBC報導，IEA表示，由於石油價格嚴重崩跌，影響油商獲利，也讓它們不得不減產來因應，IEA在報告中顯示，我們看到除了OPEC+以外，也有許多國家加入減產，且速度優於預期，我們預估5月全球石油產量可望大幅縮減至8800萬桶/天、達9年低點。

需求方面，IEA認為，隨著疫情和緩，最糟的狀況可能已經過去。IEA也估計第二季全球石油需求將提高至7930萬桶、約等於每天提升320萬桶估值。

不過，儘管石油市場似乎出現改善，但IEA還是認為前景有高度不確定性，IEA指出兩項風險將值得大家關注，其一，也是最關鍵的問題，就在於各國政府是否可以在不引發第二波疫情下，成功的重啟經濟；第二，OPEC+能不能承諾其減產協議，這些都將左右石油市場表現。

(中時電子報)