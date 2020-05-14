陽明海運（2609）今年首季營收346.42億元，年減1％，稅後淨損8.18億元，EPS-0.31元。陽明海運首季貨櫃航運本業接近兩平，經營散裝船運的子公司光明海運與其他子公司虧損共約約3.3億元，另有金融資產損失與匯兌損失。

陽明說明，第一季在貨櫃運輸業務上，受到新冠肺炎延燒影響，年後復工緩慢及因應疫情聯盟機動性調整減班，增加縮艙數，以致收益不如預期。

貨櫃運輸業務首季營運量為123.6萬TEU，較同期128.8萬箱（20呎櫃），減幅約4％，燃油成本因國際海事組織（IMO）2020年限用低硫規定，較去年同期增加約5％，惟平均運價較同期上漲4％，加上整體貨櫃營業收入僅較同期下降0.32％，顯示公司近年來在業務策略調整之努力仍有其成效，在供需失衡與成本上漲之情況下，仍能維持營業收入與去年同期相當之水準。

目前疫情仍未減緩，陽明海運在第2季將持續執行空班減艙計畫，以調節市場需求不振之狀況，雖可預期大幅縮艙將影響營業收入，但相關變動成本亦隨之減少。

另依國際信用評等公司4月公布之最新信用評等報告，陽明海運信用評等長期/短期維持「twBBB/twA-2」並未調整；信評報告亦指出陽明海運對政府的角色重要性與關聯性維持不變，亦可受惠於相對較低之借款成本，向臺灣銀行業者籌資管道仍保持通暢，故儘管面臨疫情衝擊，公司的流動性與再融資風險仍低。同時最主要股東交通部亦透過陽明海運董事會肯定陽明海運過去一年來為降低營運成本及健全財務結構，勵行開源節流措施及風險管控，並強化本業經營與改善經營體質之努力，政府將全面推動相關振興方案展現全力支持航運業永續經營、根留臺灣之決心。

(工商 )