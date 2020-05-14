新冠肺炎疫情肆虐全球，正值農產品豐收以及糧食儲存豐沛之際，但因貿易保護主義限制、運輸中斷以及加工廠停擺，一連串的打擊使全球糧食供應大亂，也讓原本食物供應不穩定的地區更陷險境。聯合國預估，年底可能有逾30國出現饑荒。

聯合國糧農組織（FAO）資深經濟學家阿巴希安（Abdolreza Abbassian）表示：「就算糧食充足，也可能遭遇糧食危機，這就是我們現在的處境。」

許多城市的白米和小麥等主食的價格已經飆升，部分歸因於一些國家為確保國內供應無誤而實施出口限制，點燃一波恐慌搶購潮。貿易中斷以及封城令，讓農民採收的農產品更難送達市場、食品加工廠和港口，許多作物只能任其在田間腐爛。

聯合國世界糧食計劃署（World Food Program，WFP）首席經濟學家胡珊（Arif Husain）即說：「在過去，我們不是處理需求端的危機、就是處理供應端的危機，但這次卻是兩端危機同時出現，而且還是全球性的問題。這是前所未見的情況。」

WFP警告，今年底可能有高達30幾國面臨饑荒，屆時將增加1.3億人在飢餓邊緣。

美國等一些農業自給自足的國家，情況可能不那麼危急。但有些國家未來幾個月就將因應食物不足的挑戰。

剛結束長期內戰、合組新聯合政府的南蘇丹，就是最可能面臨險境的國家之一。FAO資料顯示，該國首都朱巴（Juba）小麥價格自2月以來暴漲62％，另一主食木薯的價格也躍升41％。

即將擔任南蘇丹內政部副部長的加朗（Mabior Garang）說：「我不敢想像情況會有多糟。邊界已經關閉，國內沒有生產糧食。我們在新冠肺炎之前已面臨饑荒，若再加上疫情，那就更可怕了！」

(工商 )