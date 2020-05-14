工具機大廠東台精機今（14）日公布，第一季合併營收及獲利均受新冠肺炎疫情衝擊，呈現負成長，尤其中國大陸製造及消費市場停滯而對工具機出貨造成極大影響，造成首季出現虧損，本期淨損歸屬母公司1.32億元，每股虧損達0.52元。

東台指出，東台第一季合併營收17.61億元，年減約40％，營業毛利3.04億元，營業毛利率從去年同期23.83％降至17.25％，營業損失為0.94億元，加上新台幣兌美元、人民幣等匯率升值而認列匯損等業外損失總計0.39億元，稅前淨損1.32億元，本期淨損1.19億元，淨損歸屬母公司1.32億元，每股虧損0.52元。

東台指出，東台集團子公司部分客戶遞延出車，以及中國大陸製造與消費市場停滯之影響甚大，致使東台及各子公司營收衰退，加上認列匯損，獲利空間因此縮減或虧損，第一季淨損歸屬母公司1.32億餘元，每股損失0.52元。

東台指出，根據工具機暨零組件工業同業公會資料顯示，台灣工具機產業2020年第一季金屬切削類工具機較去年同期減少25.2％，預測看淡第二季出口。第三、第四季，端視各國復工與全球經濟復甦狀況而定。新冠肺炎肆虐下，充滿各種不確定之因素，東台工具機事業處積極維繫原有產業客戶的需求，展望在轉單、回流效應下能持續拓展新客戶與新興市場，電子設備事業處之營運因5G潮帶動，第二季始有回溫跡象，東台全年營運力拚穩定。

(工商 )