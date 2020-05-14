高雄市政府社會局無障礙之家為讓憨兒理解防疫的重要性，特別製作淺顯易懂圖案的易讀版手冊，透過簡單圖案及教保人員教學，讓憨兒了解防疫概念，進而學習防疫的知識。

「看我這邊，大家跟我這樣做！」教保員舉起雙手示範著洗手7步驟「內、外、夾、弓、大、立、完」，看似簡單的口令加上口號和動作，對憨兒而言仍有認知上困難，為喚起憨兒注意力，搭配易讀版手冊的教學圖案，似乎就吸引了憨兒目光，憨兒都願意伸出雙手模仿起洗手動作。

「防疫我最行」是以憨兒視角為出發的設計概念，以最少文字最大視覺的創作模式來吸引憨兒目光，用易讀圖示讓憨兒理解要傳達的訊息，內容包括「認識新冠肺炎」、「我好像生病了」、「照顧自己保護別人」及「阿中部長的叮嚀」等四篇，最後附上以憨兒為主角的易讀版衛教教學宣導，讓憨兒能從圖片中模仿相關衛教知識。

無障礙之家主任陳桂英說，新冠肺炎防疫期間許多防疫衛教需要讓憨兒知道，但憨兒認知有限，訊息接收無法如一般大眾模式溝通，因此特別設計易讀版防疫手冊，就是希望能真正教導憨兒防疫的重要性及正確的方法，讓所要傳達的衛教知識內化為憨兒生活的一部分。

(中時 )