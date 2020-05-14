Google 履行承諾，宣布提供全民免費用 Google Meet 視訊服務功能。如今，更進一步發表官方部落格文章，介紹特殊的功能，要讓全民都能感受到 Google Meet 的便利性。

G Suite 副總裁暨總經理Javier Soltero 撰文指出，2019 年他加入 Google 並負責帶領 G Suite 部門時，完全沒有想到世界會有如此巨大的改變。不過在短短幾個月內，「一起工作」有了全新的定義，舉行會議的目的也不僅止於完成工作，還有醫生會診、財務顧問會議、讀書會、運動訓練課程和慶生聚會。這些會議聽起來可能與傳統定義的會議大相逕庭，卻是現今最重要的會議類型。因此，Google 重新打造了原本為了舉行安全商務會議而誕生的 Google Meet，讓所有人都能免費使用這項服務。

自 3 月開放所有 G Suite 和 G Suite 教育版使用者免費使用 Google Meet 的進階功能之後，Google 發現使用 Google Meet 舉行的每日視訊會議總長達 30 億分鐘，是原先的 30 倍之多。在過去的一個月內，每日約有 300 萬名新使用者開始使用 Google Meet。因此，他們又再度決定要讓全球更多人使用這項服務。

如今，只要擁有電子郵件地址，就能免費註冊並在 meet.google.com 上開始使用 Google Meet。在 Gmail 當中，可以清楚發現 Google Meet 「發起會議」的功能，按下即可開啟安全無虞的專屬會議視窗，供用戶加入及分享給其他使用者參與。另外，使用者只要輸入會議代碼即可加入其他人分享的會議。用戶也可以直接在 Google 日曆中排定視訊會議時間，並邀請其他使用者加入。

任何人都能使用 Meet 簡便的會議排程和螢幕畫面分享功能、即時字幕，以及可按照個人偏好調整版面設計的介面，這些功能都是基於 Google 安全可靠的全球基礎架構打造而成。Google 也將持續改善 Google Meet，讓更多人能使用這項服務，並提升實用性。舉例來說，聽力受損的使用者在視訊會議中通常較難跟上進度，因此 Google 推出運用 AI 技術自動產生的即時字幕供所有人使用。另外，Google AI 也催生了低光源模式等實用功能，有了這個模式，系統就能自動修正視訊畫面，讓其他使用者能更清楚看見用戶的影像。

所有人都能透過 meet.google.com 免費使用 Google Meet，這項服務也支援 iOS 和 Android 裝置。如果使用者已擁有 Google 帳戶 (例如 @gmail.com 使用者)，在 meet.google.com 中登入即可開始使用這項服務。如果使用者沒有免費的 Google 帳戶，使用者可選擇工作或個人電子郵件地址來建立 Google 帳戶，只要花一分鐘就能建立完成。(這是為了安全性考量所需的必要步驟，使用者只需要註冊一次即可)。使用者也可以選擇直接透過 Gmail 使用 Meet。

(科技)