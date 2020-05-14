JR（右四）跟同學、教職員們合影留念。（天晴娛樂提供）

今（14日）是男星紀言愷（JR）與他的辣模老婆Lucy結婚滿1周年的日子，無奈這幾天JR工作滿檔，計畫周末才有空補過周年，周年前1晚，他和老婆感嘆時光飛逝，很快1年就過了、女兒也快滿1歲，兩人深深感到為人父母後腦容量不夠用，近期常常忘東忘西，但慶幸的是即使腦容量再怎麼不夠，他倆仍記得結婚1周年紀念日。

另JR昨日受母校莊敬高職主任邀請，以榮譽校友身份回去幫忙錄製招生博覽會的內容，他也藉機看看現在的學弟學妹，結果他一回學校馬上就被學弟妹們認出來，同學還排排站大喊：「學長好！」當天令他印象深刻的是，來接待的老師告訴他自己剛到學校任職的時候就遇上JR，沒想到一晃眼JR就變成明星爸爸了。

JR也鼓勵在校生說：「說起學長風雲的年代，你們也才剛出生，有點傷感，但說起學長依然活躍於演藝圈，學長有點驕傲，我不是最優秀的，但在每一次演出都用盡全力燃燒自己，16年來從沒變過，你們也要一樣，知道嗎！」新工作方面，他正在籌備新單，下周就會有好消息跟粉絲分享。

(中時 )