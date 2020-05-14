高雄市一元慈善會捐款幫助甲仙國中劉姓學生移植眼角膜手術。（林雅惠攝）

甲仙國中劉姓學生急需移植眼角膜，因低收家庭無力負擔手術費用，不及時治療恐有失明之虞，高雄市一元慈善會、蘭馨交流協會欣荷分會伸出援手，合計捐款32萬元，協助劉生接受手術治療，幫助他重見光明。

高雄市教育局長吳榕峯14日特別到甲仙國中頒發感謝狀，感謝善心團體為弱勢孩子帶來溫暖與光明。

劉姓國一學生右眼自小就有眼疾，出生時被發現酯黑瞳孔一半不見，當時赴醫檢查，但沒有給予醫療措施，因此久久才檢查一次，直到國小三、四年級，劉生因眼珠愈來愈凸出，家人驚覺情況惡化，才固定3個月回診一次，但升上國中後情況仍持續惡化，醫師評估需移植眼角膜手術，否則會有失明之虞。

由於劉生家庭為中低收入戶，無力負擔醫療與療程費用，高雄市教育局吳局長榕峯知悉後，付出關懷並掌握學生狀況，另也啟動募款，最後由「高雄一元慈善會」理事長廖憲珵，代表捐贈新台幣20萬元，作為眼角膜手術移植醫療費用。

此外，「蘭馨交流協會欣荷分會」創會長孫清鶴，也代表捐贈新台幣12萬元，作為術後照顧與回診費用，讓劉生能得到最妥善的關照，也將能施行移植眼角膜手術，重見光明。

(中時 )