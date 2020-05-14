美聯準會(Fed)主席鮑爾昨日的發言主要是體現了兩個重點：一個是Fed不考慮實施負利率，因為這是對於美元霸主地位的打擊，再者是美國的經濟情況依然是很糟糕，在經濟繼續惡化的時候會加大寬鬆力度，受到消息的影響黃金也是測試上漲，到今日早盤已經是1720美元附近位置了。

黃金目前還是沒走出震盪區間內，暫時來看1680-1720美元的區間還是繼續存在，早盤測試到1720美元附近位置有所回檔，不過目前來看還是傾向於繼續看漲的態度，重點關注下1720美元的得失，突破站穩後市，有機會測試到新高1748美元以上的機會的。

因為目前來看市場避險情緒還是繼續存在，黃金ETF繼續增持即將達到1100噸左右了，再者黃金的技術面看漲情緒還是延續之中的，最近也只能說是高位震盪調整而已，重點是歐美最近經濟表現情況還是很差勁，所以我們還是看好黃金的繼續上漲，日內關注下1720美元的得失，支撐關注下1708-10美元的得失即可。

美原油7月份價格合約目前是在25美元附近震盪運行，最近的原油應該是走出了前面的大跌氣氛了，預計在市場減產下和歐美逐步解封下原油需求會有一定的起色，並且馬上就是夏季的需求高峰了，暫時只能看原油的回檔力度如何，預計不會再跌破20美元了，後市看好30-40美元區間內。

(中時電子報)