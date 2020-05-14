舞廳酒店停業1個月，直接影響到的就是酒店與舞小姐的生計，這群受影響的從業人員，即使符合紓困標準，卻害怕申請時需表明職業的尷尬，變得紓困金看的到卻吃不到的窘境，求政府應提供避免遭標籤化的專案紓困管道。

以舞廳、酒店為生計的女性工作者，多數伴隨著家庭問題，離婚獨立撫養小孩者司空見慣，家庭成員生病、欠債者也不少，這群人因為要支出重大開銷，才看上收入較高的陪侍業，扛起家中經濟的主要重擔。

這次酒店、舞廳因疫情停業的風波，使得這群女性從業者有苦難言，明明有資格申請到紓困金，卻礙於切結書上要寫上從事職業，搞得躊躇不前，看著紓困金，卻羞於前往申請。有從事公關小姐私下批評「難道要我為了1萬元紓困金，向社會公開自己在作這個嗎？」

拿不到紓困金，又等不到復業，酒店、舞小姐們抱怨政府政策擾民，為何不乾脆直接發消費券，大家都可以拿到錢補貼過活。

強制停掉舞廳、酒店業既是政府宣布政策，疫情期間並同時取締該相關的女性從業人員往地下流竄，在紓困期，就應針對這群社會底層工作者的損失，設計一套避免被社會標籤化的紓困金申請辦法，實際照顧到遵循法令在家待業的酒店、舞小姐。

(中時 )