蘇貞昌內閣總辭，文化部長鄭麗君終於如願下台，回歸家庭！鄭麗君今在臉書感性發言，要回家陪5歲兒子成長，從部長角色轉換為家長。不過，鄭麗君從政生涯也引發好奇，2010年蔡英文競選失利後，她竟低調出嫁科技公司老闆，搖身成為綠營身價上億的富婆，又在立委時期如願產子，甚稱備受上天眷顧的一位政治人物。

鄭麗君今年51歲，是民進黨少數質感佳且形象清新的政治人物。她自台大哲學系畢業後，曾赴法留學多年，就讀法國巴黎第十大學哲學博士班。回國後先到台灣智庫歷練，擔任辦公室主任，並出任過民進黨二任不分區立委，一直專注於文化問政。她曾為陳水扁執政時期的青輔會主委，當年謝長廷與蘇貞昌搭檔競選總統，她辭去主委之職陪同逆風全台行腳，在政治路上有其理想性的堅持。

鄭麗君最受外界關注的是她的婚姻，她於2010年出嫁科技公司老闆沈學榮，連同黨姐妹淘都被蒙在鼓裡，她低調公證結婚，也未拍婚紗，甚少談論或與另一半放閃。 2016年她出任文化部長公布財產，她與夫婿身價高達9億元，令外界驚訝。她竟是新政府內閣閣員資產最為豐厚的好野人。

台南市長黃偉哲形容鄭麗君，她在台大新鮮人時即讓人眼睛一亮，鄭麗君長相黑甜，因熱愛台灣傳統布袋戲而創立台大布袋戲社。黃偉哲透露，當年吸引一堆學長加入社團，鄭麗君出眾的外表和文化素質，讓她在綠營有獨特的存在感。

鄭麗君婚後4年，在擔任立委期間產下一子，如今已五歲了。這一次她不續任文化部長，在臉書上謝謝蘇貞昌院長的成全，讓她可以遵守與家人的約定，把人生中的一段時間留給家人，專心陪伴孩子一段時光，以盡為人父母的責任。

(中時電子報)