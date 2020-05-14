繼聯準會主席鮑威爾示警經濟前景後，知名避險基金經理Kyle Bass也警告，政府為了抑制病毒，採取限制措施，將打擊美國經濟，他預測今年經濟萎縮的程度將可能是金融危機時期的三倍。

外媒報導，避險基金經理Kyle Bass表示，新冠肺炎爆發政府實施限制令，造成部分經濟活動停擺，我認為在這一年中，美國的GDP將萎縮7%至10%。

從歷史數據來看，美國經濟上次出現萎縮是在2009年金融危機時期，當時數值為萎縮2.5%，上一次縮幅超過10%則是在1946年二戰之後。

報導中提到，Bass也示警大陸經濟，他認為該國經濟已有許多變化，出口競爭力也被越南、墨西哥比過，同時，人們也擔憂舉債推動經濟可能造成的後果。

此外，Bass認為，聯準會大規模救市措施可能加大貧富差距，當進入11月大選辯論，真正獲得紓困的可能是華爾街本身，而非平民百姓，資產價格將會上漲，富人將會更有錢，而中產階級要買將更難實現。

Bass也試著描繪一個情景，當到了11月，股市達到歷史高點，失業率也來到15%，食物銀行無法提供食物，這會發生什麼事？可能將更容易帶給我們川普與桑德斯。

(中時電子報)