罷韓投票將在6月6日登場，近來許多民調都顯示，過半數的高雄市民都贊成罷韓，作家苦苓則驚爆，這一次罷韓案很驚險，贊成和不贊成竟僅差距1000票，讓資深媒體人周玉蔻大驚。

苦苓在政論節目《辣新聞》中透露，罷韓案這次很驚險，因為166萬「籍在人在」的，有50.2%會去投票，74.4%會去投贊成票，所以它有61.9萬票(比罷韓門檻僅多4萬多票)。但是國民黨所作的民調，有76%的人會去投，有49%的人會投不贊成票，已達61.8萬，因此罷韓贊成和不贊成票僅差距1000票。此話一出，讓周玉蔻聽完大驚。

苦苓認為，不要以為韓粉現在不動，「你不動，我就不動」，但你一動，我就像風一樣動，因他們一動就會激起對立，在他們心裡面早就想好了，那一天就默默去投票，反對罷免票就會超過罷免票立，這是他們的計策。

民進黨高雄市議員高閔琳則表示，目前在高雄，很多韓粉確實變得比較沒像之前那麼激進，他們現在比較安靜、比較沉默一點，韓粉現在的動員和凝聚力還是非常地強，他們還是發動很多的行動。

(中時電子報)