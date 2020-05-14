高市府振興經濟第二槍，14日召開記者會宣布農業局加碼500萬助攻16處市場進行「批發市場振興計畫」。（柯宗緯攝）

後疫情時代，高雄市府繼針對觀光、商圈等領域，研議5000萬制定商圈振興計畫後，14日再開振興計畫第2槍，鎖定農漁民朋友。農業局提出投入500萬助攻16處傳統市場，增強競爭力。海洋局則提出水產運費補助計畫，並協助漁民行銷。

高雄市長韓國瑜指出，農漁民朋友嚴重受到疫情衝擊，市府必須更加關懷這群辛苦的朋友，盡力在銷售提供協助。農業局長吳芳銘提到，為強化傳統場競爭及拓展通路，特別編列500萬經費補助16處市場，包括花卉市場1處、家禽市場2處、肉品市場4處、果菜市場8處，採隨到隨審方式，爭取時效。

吳芳銘指出，8萬86位農民申請的1.5萬元生活補助金12日已入帳，而沒有在農會開戶的實耕者，可在6月30日前向農會申請，目前也已受理1300位農民，呼籲還沒申請的農民把握時間。

海洋局長趙紹廉則指出，漁民生活補貼方案符合資格申請者有4萬8689人，完成申請約1萬人，市府會加發漁會獎勵金，慰勞辛苦第一線基層同仁。另也提出「水產品國內運費補助計畫」，補貼國內宅配運費，用實質行動力挺漁民行銷水產，進而拓展更多通路。

至於高市府去年農漁產品外銷成果，吳芳銘直說，「數字會說話」，如鳳梨、蓮霧、蜜棗等，銷售較前年增加逾100％，鮮果總和年增率達73％，超過全國年增率的48％。趙紹廉也指出，外銷水產品達17.2萬噸、92.4億元外銷產值，較前年外銷量增加6％，外銷值增加14％。

(中時 )