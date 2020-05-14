「高雄市凹子底停5 BOT案」14日正式簽約，由一功營造投入3.5億元，興建複合式立體停車場，除增設汽機車、自行車停車格，解決停車問題外，也結合金融商辦。該案不僅成功活化市有地，更可為市庫帶來逾億元收入，全案112年底完工。

高雄市長韓國瑜昨與一功營造執行董事林尉棋正式簽約。韓國瑜指出，該BOT案在不增加市府財政負擔下，市府提供公有土地，引進民間資金，解決高雄停車問題，同時帶動區域商圈發展，促進就業機會外，也增加市府收入。

交通局長鄭永祥指出，「凹子底停5」用地位於左營區孟子路與文強路路口，緊鄰高捷生態園區站1號出口，面積1231.64平方公尺，現況為孟子公有停車空間，該案開工前會依原收費項目、費率及營業時間等維持目前孟子公有平面停車場開放供大眾使用。

鄭永祥提到，該BOT案興建期3年，打造地上9樓、地下1樓建築，主要為停車場，提供76格小型車停車位、71格機車停車位及24格自行車停車位，另也結合金融服務業等辦公空間作為附屬事業。

鄭永祥表示，契約期間50年，市府將取得土地租金約0.9億元、權利金約0.2億元，中央與地方稅收約2.6億元，同時也節省原作為平面停車場管理支出費0.5億元，並創造200個就業機會，共創市府、市民、業者三贏局面。

(中時 )