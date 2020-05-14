新冠肺炎疫情拖累經濟，蔡政府的紓困方案又不能露雨均霑，讓很多人看的到到吃不到，引起許多爭議。有網友曝光紓困亂象，指出政府的紓困正存在很大漏洞。

有一名開店的網友在《Dcard》上PO文表示，他平常都有乖乖繳稅，也都有幫原員工投勞健保，結果他的員工卻因此領不到紓困金。但是那些逃漏稅、沒幫員工投保的店家他們卻可以去請領。他覺得政府紓困機制漏洞百出，根本是在懲罰守法的人。同時該網友也希望政府可以改發消費券，讓大家能去消費，這樣老闆們才有錢發薪水。

對於這名網友的抱怨，網友們回應說，「發消費券當然不行啊，當初罵馬英九的消費券罵到爆，現在拉不下臉了」、「想到這些紓困金還要給一些根本不用紓困的垃圾，真的不爽」、「紓困就漏洞擺出...整個跨部會沒有一個統籌方案，都一塊一塊補...真的是白癡政府..」。但也有網友回應「你的員工有老闆 為什麼要紓困？你知道別家逃漏稅 沒幫員工保勞健保為何不去檢舉？」。

(中時電子報)