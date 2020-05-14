2019新型冠狀病毒疫情持續延燒，竹科醫材廠商聿信醫療器材投入「AI 即時呼吸聽診監測儀」發展，透過多家醫學中心的臨床研究收集並監測收集並監測呼吸速率、氣喘音、痰音、囉音等肺部異常音，並將收集的呼吸音資料使用AI判斷，已經能夠提供客觀證據給臨床醫護人員進行早期診斷。

聿信醫療表示，醫院內病人的治療與隔離面臨挑戰，有多起院內感染發生，造成醫療人員恐慌以及疫情控制難度加劇，歸根究底是肺部早期異常徵狀沒有任何連續監測的工具。自古以來針對肺炎症狀診斷，醫療人員皆仰仗聽診器診斷病況，在高度傳染疾病下聽診風險極大，在新冠肺炎流傳期間亦有醫護人員因此感染死亡。使用可靠有效的非侵入式早期診斷，能有益於早期判斷治療，並且良好控制COVID-19病患的肺炎症狀。

聿信醫療發展了一個穿越時間和空間的方法，透過連續聽診裝置不但可讓醫師不擔心暴露在傳統聽診器的感染風險下聽診，亦可便利地偵測肺音，這項裝置在武漢醫院的使用經驗，更證實聽診系統是輔助利器。

醫師依照肺音予以妥善的醫療處置，如出現哮喘聲或其他呼吸異音，則可能會使用支氣管擴張劑；若患者呼吸音持續沒好轉，就需評估插管使用呼吸器，以免持續惡化。

聿信希望能夠運用現有技術實現隔離環境下聽診，將遠端聽診納入醫療資源和體系，保護醫護人員性命，並建立遠端中央控制系統提高醫療資源跟診治效能，達到連續監測遠端呼吸音積極治療病患，並且帶動台灣高階醫材整體產業提升 ，希望透過遠端肺音監測分析系統的建置，可大幅提升台灣的公共衛生醫療系統，並做為遠端聽診及呼吸照護的全球示範點。

(工商 )