新北市板橋國中有一對情侶，因教師發現其親密互動，便要全班監看兩人，還要求這對情侶填寫自述表，導致這對情侶遭霸凌相約跳樓自殺以死抗議，監察院今天通過監委高鳳仙提案，糾正板橋國中，並要求議處違失人員，也請新北市教育局、教育部檢討改進。

高鳳仙表示，板橋國中教師康銘仁與生教組長洪駿曜於107年4月10日知悉學生林女和沈男在班上有牽手、摸頭、親吻、擁抱等身體接觸行為，康銘仁、洪駿曜請班上同學監看2人有無肢體接觸等行為，2生被同學罵狗男女，林女還遭同學過肩摔，在被同學霸凌下，林女曾拿同學不要的藥品和水彩加在一起，嘗試做出要喝下去的動作。

高鳳仙說，林女與沈男不願被拆散，要以死教訓康師，於107年6月18日相約跳樓自殺。康銘仁的不當管教及輔導方式，有損2生的隱私權及人格尊嚴，不僅造成2生以死抗議的悲痛慘劇，而且事後不願道歉，而家長提出僅申誡1次懲處過輕、官官相護等指控，核有明確違失。

高鳳仙指出，板橋國中於107年4月10日知悉林女和沈男在班上親吻、擁抱等身體接觸行為，未先予糾正，採取適當輔導與管教措施，逕核予2生各警告1次處分，於法不合，即有失當。而康銘仁要求2生填寫「偶發事件行為自述表」，為審議懲處的唯一依據，也未通知家長，與教育部函文不合，並非正當。板橋國中對林女與沈男不當要求填寫「偶發事件行為自述表」，並違法記警告處罰，也是造成林女與沈男自殺的原因，核有嚴重違失。

高鳳仙說，林女填寫的「偶發事件行為自述表」中出現「我知道我該死、討打、欠揍，我不該出現在世界上，和出現在這裡」等自我傷害之文字，專輔老師侯伃姍對林女未有自殺議題的輔導處置，且於輔導無效後，竟將最壞有一方要轉學的結果告知林女，讓林女與沈男覺得被威脅要分手，最後選擇走上絕路，實有不當。

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(中時 )