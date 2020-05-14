台灣民眾黨再傳內鬥！台北市長柯文哲近期傳出貼身攝影潘俊霖(金牌霖)遭內部指控成立兩個假帳號在「柯粉俱樂部」粉絲專頁攻擊自家柯粉，事情鬧大後，被民眾黨大管家、立委蔡璧如約談，並咬定他在社團內引發內鬥。今潘俊霖正式辭職，更貼出與蔡壁如的對話。

潘俊霖對於被其他假帳號栽贓成網軍一事大聲喊冤，他表示「後台查到的發文時間就是我人在蔡壁如辦公室時，那個時間我如何發文？」並指出兩個遭栽贓成他的假帳號分別為「Wang kuochen」與「胡瑋源」，但其中之一Wang kuochen的帳號主人王國禎，在這兩周蔡壁如南下的行程中，「王本人都已出現在蔡的面前，蔡壁如為何還是不斷的咬定是我在操作？」

更在臉書上表示「一個攝影是要爭什麼位置？」並同步貼出與蔡壁如的對話，表達自己的清白。

對此，蔡壁如12日接受《放言》採訪時回應，已有跟潘俊霖談過，「並沒有誤會他」。她說，她認為，不要管外面的風風雨雨，只要管好自己的事情就好。但潘俊霖今天指出民眾黨告訴他「說金牌沒提告就算金牌的」讓他忍無可忍，更指控這是職場霸凌與網路霸凌。

潘俊霖表示，自己遭到有心人士栽贓抹黑，但蔡壁如卻一口咬定是他在操作網軍。（圖／截自潘俊霖臉書）

(中時電子報)