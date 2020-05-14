彰化縣福興鄉醫明年姓女子，去年8月某日發現其內衣褲不翼而飛，調閱監視器才發現遭竊，他生氣的報警處理，警方循線查獲發現，竟是41歲莊姓慣犯，粘女得知後相當害怕，彰化地檢署依加重竊盜罪提請公訴，今日彰化地方法院依侵入住宅竊盜罪累犯，處莊男有期徒刑9月。

判決書指出，莊男去年8月3日凌晨2點，騎乘機車行經粘女自宅時，先將機車停放在粘女家前廣場，隨後拉開庭院柵欄，徒步進入庭院中，在走進粘女家中，一共拿走3件內衣與1件內褲，得手後隨即騎乘機車離去，但有趣的是莊男但並未將內衣褲帶回，而是將偷來的貼身衣物，拿到附近橋下丟棄。

莊男到案時辯稱，當時他有吃安眠藥，並不記得自己幹了什麼，還否認自己有進入住宅竊盜，但前後說法不一，檢方調查莊男，發現他有多次竊盜、搶奪及施用毒品等前科，且有監視器可證明，被告犯行勘以認定，依法論科。

最後法官認為，莊男過去就有因竊盜案件遭判處有期徒刑5月，又在其徒刑執行完畢5年內故意在犯，素行非佳，雖竊取之財物價值不高，但足以對被害人家中4位女性人身安全，產生嚴重擔憂，因此判決處莊男有期徒刑9月。

(中時 )