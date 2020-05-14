彰化交流道到環河路，交通複雜，還常發生搞不清路口逆向行駛，議員溫芝樺、吳韋達等邀集相關單位前往會勘，要求改善。（溫芝樺服務處提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化交流道南下閘道匯入台19線及果菜市場環河路口，許多右轉車輛在車道等候暫停，讓下交流道車輛得緊急變換車道；環河街往北上閘道路口號誌也不連貫，造成許多車輛搶快逆向，議員溫芝樺、吳韋達質疑設計不良，讓交通打結、險象環生，邀集會勘要求改善。

「沒看過這麼混亂的路口了！」議員溫芝樺、吳韋達14日邀集彰化縣政府、警察局、公路段、高工局、彰化市公所等共同會勘，期望透過集思廣益及搭配未來大埔截水溝拓寬工程，將這個堪稱最複雜、混亂的路口，納入規劃設計，尤其，未來「彰化北橫公路」未來全線開通後，勢必帶來更多車流。

溫芝樺表示，接到許多市民對於路口不滿陳情，調閱資料，去年報案車禍就有10件，期盼讓民眾有一條安全回家的路。

議員吳韋達指出，附近路口交錯，異常複雜，路段又牽涉各級單位，問題反映許久，一直得不到解決，透過會勘，希望集思廣益，用眾人的力量一起解決地方的問題。

大熱天下會勘達成初步共識，公路總局彰化工務段副段長張裕閔表示，工務段將先進行路段及路口的車流數據分析，建議設置的標示牌將納入規劃，並在路口設置路口淨空標示，並進行車道改善車流模擬，讓十多年沉痾能夠得到改善。

彰化縣警察局交通隊表示，將配合公路總局規劃進行號誌調整，工務處指出會將意見納入大埔截水溝拓寬工程規劃。

(中時 )