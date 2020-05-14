副總統陳建仁520即將卸任，蔡英文總統今天表示，雖然陳建仁選擇不使用卸任副總統的相關禮遇，但基於副總統職務高度涉及國家機密等考量，會依法持續提供適當程度的安全維護。她也深信，只要未來台灣需要他，陳依然會義不容辭地貢獻他最大的努力。

蔡英文在臉書表示，陳建仁大概是有史以來最忙碌的副總統。無論是年金改革、婚姻平權、外交事務，還是最近的疫情，「他的耐心和專業，都給了我很大的幫助，是我最重要的夥伴」。

她說，更重要的是，他的溫暖與正面，讓每個跟他一起工作過的人，都很喜歡他。現在，大仁哥的階段性任務已經完成了，他準備要回到中央研究院，從事他最熱愛的公共衛生和流行病學研究。「這也意味著，他將停止適用國家賦予卸任副總統的相關禮遇」。

蔡英文強調，她真的很佩服大仁哥，透過學術研究貢獻世界的熱忱，「只要談到他一輩子最熱愛的研究工作，他眼中就會散發出熱情的光」。

雖然，陳建仁選擇不使用卸任副總統的相關禮遇，但她說，陳仍必須配合國家對卸任副總統的規範，基於副總統職務高度涉及國家機密等考量，「我們會依法持續提供適當程度的安全維護」。

她也深深相信，只要未來台灣需要大仁哥，他依然會像現在一樣，義不容辭地來貢獻他最大的努力。「我也深深相信，回到學術崗位的他，依然是當初義無反顧來幫助我的好搭檔，會持續點燃自己、照亮台灣」。

(中時 )