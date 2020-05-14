三昧堂的演出因疫情被取消，就在表演藝術中心的據點開起「戲偶診療室」，幫戲迷修復受傷的戲偶。（張亦惠攝）

三昧堂的演出因疫情被取消，就在表演藝術中心的據點開起「戲偶診療室」，幫戲迷修復受傷的戲偶。（張亦惠攝）

三昧堂的演出因疫情被取消，就在表演藝術中心的據點開起「戲偶診療室」，操偶師多多正在幫戲迷修復受傷的戲偶。（三昧堂提供／張亦惠嘉縣傳真）

三昧堂的演出因疫情被取消，就在表演藝術中心的據點開起「戲偶診療室」，操偶師多多正在幫戲迷修復受傷的戲偶。（三昧堂提供／張亦惠嘉縣傳真）

三昧堂志工近期也負責偶衣組裝的工作，賺取團隊公款。（三昧堂提供／張亦惠嘉縣傳真）

三昧堂創意木偶團隊是嘉義在地的布袋戲創作團體，從戲偶製作到戲劇皆由團隊成員一手包辦，也多次受邀至國外展演，今年受到新冠肺炎疫情衝擊，三昧堂上半年的演出幾乎全數取消，少了演出收入，加上9月新戲需要製作新的戲偶，公款戶頭僅剩424元，操偶師多多也在辦公室開起「戲偶診療室」幫粉絲修偶，收取少許費用增加收入。

從2008年創立至今，三昧堂創作了206尊獨一無二的戲偶，近年來更演出布袋戲音樂劇，曾受邀至世界各國巡迴演出，因疫情影響演出取消，三昧堂團隊的操偶師且負責造型與兵器道具製作的多多開始在三昧堂據點開起「戲偶診療室」幫布袋戲迷修復戲偶身上的傷。

三昧堂行銷總監嚴仁鴻說，布袋戲偶偶頭由樟木、竹片、鐵絲等材質構成，有時天氣炎熱氣溫溫差過大，偶頭的膠會脫落，過去三昧堂巡迴演出會免費幫戲迷修偶，現在因為疫情開始在表藝中心開設診療室，每周六、日就可看到來自台灣各地的布袋戲迷帶著珍藏的戲偶到表演藝術中心來「看診」，這禮拜就有10多位預約修復，若有用到材料會收材料費，難度較高的修復才會額外收費，費用就作為三昧堂的營運基金。

除此之外，偶衣設計製作陳有豐「阿維」，霹靂布袋戲主角「素還真」的偶衣製作人，偶衣訂單應接不暇，過去會聘請工讀生幫忙組裝，近期也把組裝的工事交給三昧堂的志工，增加三昧堂收入。

嚴仁鴻說，三昧堂是由一群熱愛布袋戲的人所組成，大家都是志工性質參與，以推廣布袋戲文化為主要目的而非營利，疫情衝擊讓三昧堂回到草創之初凡事都要自掏腰包的狀態，但跟其他藝術團體比起來三昧堂狀況已經算好，目前已申請文化部紓困1.0的經費，但尚未拿到補助款，希望疫情趕快過去，讓演出能回到正軌。

(中時 )