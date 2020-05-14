民進黨高雄市議員韓賜村疑似闖紅燈，撞死55歲余姓騎士，才被判五萬元交保，未料死者妻子今天(14日)疑似因過於悲痛，墜樓受傷送醫，引爆網友怒火，起底後發現韓賜村竟然因侵占千萬，還在緩刑期間。

根據判決書結果指出，韓賜村2011年擔任市議員期間，邀請友人拿出1000萬投資，事後卻將該筆金錢佔為己用，償還債務，友人始終等無結果，詢問之後事情才爆發。最終2人和解，韓賜村以必須按時還錢為條件，判刑2年、緩刑5年。

不僅如此，韓賜村2005年以國民黨籍當選林園鄉長，2年後在時任高雄縣長楊秋興、高雄市長陳菊介紹下，帶領200多人從國民黨倒戈，投靠民進黨，引發軒然大波。

PTT網友看到後，怒罵狂酸：「有前科照當選，高雄怎麼了」、「綠色價值果真無敵」、「笑死，該罷免的是這個韓吧」、「綠蟑螂全部消失了」、「柯文哲熱身中，準備救援」、「柯文哲不用負責嗎」、「蔡宜芳外遇網軍洗好幾百篇，這次全部不見了」、「沒事，讓我們繼續討論罷韓」、「民進黨的？沒事沒事，有台灣價值護體」、「民進黨到現在都還沒出來處理，厲害了」。

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