駕駛混凝土車由太平區太平路欲右轉行駛甲堤路，不慎與直行機車發生碰撞。（讀者提供／張妍溱台中傳真）

台中市21歲湯姓男子14日15時20分許，駕駛混凝土車由太平區太平路欲右轉行駛甲堤路，不慎與直行29歲黃姓男子駕駛的機車發生碰撞，機車騎士黃男彈飛掉落橋下，經消防救護人員送至長安醫院救護，暫無生命危險，留置醫院觀察。

警方指出，車禍發生後，警方對湯姓、黃姓2男進行酒測，酒測值均為零，機車騎士黃男送醫後意識清楚，無生命危險，暫時留在醫院進行全身檢查，警方將調閱相關監視器釐清肇事原因，並針對該路口加強交通執法勤務，防制車禍事故發生。

(中時 )