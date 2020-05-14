混凝土車對撞機車 騎士彈飛掉落橋下 18:492020/05/14 中時 張妍溱 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 機車騎士黃男彈飛掉落橋下，經消防救護人員送至長安醫院救護，暫無生命危險。（讀者提供／張妍溱台中傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 駕駛混凝土車由太平區太平路欲右轉行駛甲堤路，不慎與直行機車發生碰撞。（讀者提供／張妍溱台中傳真） 台中市21歲湯姓男子14日15時20分許，駕駛混凝土車由太平區太平路欲右轉行駛甲堤路，不慎與直行29歲黃姓男子駕駛的機車發生碰撞，機車騎士黃男彈飛掉落橋下，經消防救護人員送至長安醫院救護，暫無生命危險，留置醫院觀察。 警方指出，車禍發生後，警方對湯姓、黃姓2男進行酒測，酒測值均為零，機車騎士黃男送醫後意識清楚，無生命危險，暫時留在醫院進行全身檢查，警方將調閱相關監視器釐清肇事原因，並針對該路口加強交通執法勤務，防制車禍事故發生。 (中時 ) #機車 #騎士 #警方 #醫院 #生命 也許您會感興趣 推薦閱讀 竹市5醫院組防疫作戰聯盟 團結分工有效抗疫 19:332020/05/10 生活 2020護師節意義非凡 童綜合醫師載歌載舞祝福 15:472020/05/11 生活 萬「份」感謝！摩斯漢堡送一萬個漢堡給醫護 20:082020/05/11 財經 住都大飯店贈250個暖心餐盒給聖保祿醫院 20:592020/05/11 生活 成大醫院門診停車場明開放 奇美醫院陪探病門禁依舊 14:342020/05/12 生活 機車業龍頭光陽宣布不參加今年米蘭國際機車大展 16:512020/05/12 財經 憂心疫情 機車雙雄 缺席今年米蘭展 04:102020/05/13 產業．科技 亞東醫院捷運連通道重啟 04:102020/05/13 地方新聞 嚴重咳嗽5天 男童胸部X光發現誤吞訂書針 12:042020/05/13 生活 新店隨機殺人案法扶律師甫受委任 首開庭就改期 16:462020/05/13 社會 社會熱門新聞 登西巒大山錄下鬼影 山友：恐是魔神仔 - 社會 顏清標次子捐肝救父 美女老婆又被想起 - 社會 基隆河6號水門又現浮屍 本周第5具民眾毛骨悚然 - 社會 拖板車載25噸鋼捲利刃飛出 撞出大坑洞 - 社會 新北汐止男子陳屍水塔 住戶飲用10餘日屍水 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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