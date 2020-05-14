中共全國兩會召開前夕，中國財政部長劉昆在中共中央機關報人民日報發文透露今年財政政策最新動向，提到受疫情衝擊，今年全年一般公共預算收入料將低於去年，當局將通過適當提高赤字率、發行抗疫特別國債、增加地方政府專項債券規模等，去應對短期經濟衝擊和挑戰。

劉昆在題為《積極的財政政策要更加積極有為》文中表示，受疫情衝擊，今年首季全國一般公共預算收入同比下降14.3％，創改革開放以來的新低。這意味著今年中央與地方預算報告中，對全國一般公共預算收入指標設置可能是負值，雖然罕見，但符合實際。

他提出從5方面加大財政刺激力度，包括增加赤字規模，明確釋放積極信號，穩定並提振市場信心。二是落實減稅降費，對沖企業經營困難。三是擴大政府投資，通過抗疫特別國債、地方政府專項債券等多種渠道，發揮政府投資的撬動作用。四是加大轉移支付，對沖基層資金需求。最後是通過盤活財政存量資金、削減不必要支出等以加強預算平衡，對沖疫情減收影響。

中國人民銀行周日（10日）發布今年首季中國貨幣政策執行報告，提到疫情對國內經濟社會發展帶來前所未有的衝擊，全球疫情持續時間及負面影響可能超預期，非常規政策的負作用會逐步顯現，應密切關注主要經濟體高度寬鬆的非常規政策效果和溢出效應，同時警惕可能的外部風險，做好政策儲備，促進國民經濟穩健運行。

(中時 )