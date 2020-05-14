蘇貞昌今內閣總辭 一張圖看人事異動？ 18:452020/05/14 中時電子報 李俊毅 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 行政院長蘇貞昌。(圖/本報資料照) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 行政院內閣今(14日)總辭，各部會人事異動也陸續出爐，其中科技部長陳良基、文化部長鄭麗君、國發會主委陳美伶等人，均未獲留任或請辭獲准。一張圖直接看懂內閣最新人事異動。 內閣異動。(圖/中時電子報 製表) 據最新消息顯示，除上述閣員外，還有僑委會委員長吳新興、駐泰代表童振源請辭獲准。未來直至新任期展開前後，可能也還會有人事異動。 (中時電子報) #蘇貞昌 #行政院 #內閣總辭 #民進黨 #陳良基 #鄭麗君 #陳時中 #林佳龍 也許您會感興趣 推薦閱讀 英派立委的半吊子動作 04:102020/05/10 時論廣場 民進黨過度樂觀 蘇起憂懲罰式軍事行動 10:272020/05/10 政治 傅正日記出書 記錄台灣民主路 04:102020/05/11 政治要聞 傅正如果活著 會3度組黨反綠 04:102020/05/11 政治要聞 原因出在這！陳學聖驚：民進黨已急著對侯友宜出手 09:092020/05/11 政治 佛系大陸政策維持不了現狀 04:102020/05/13 論壇廣場 陳良基520後歸建台大 校方：符合規定 17:562020/05/13 生活 獨》綠提案修兩岸條例、修憲 林為洲斷定：民進黨一定不敢 22:552020/05/13 政治 民進黨台北市黨部主委互控協調未果 選舉暫停 10:222020/05/14 政治 留任交通部長？林佳龍笑證實：院長有約見面 10:562020/05/14 生活 政治熱門新聞 死者妻今突墜樓...韓賜村赴靈堂上香：盼獲諒解 - 政治 獨》陳菊傳內定海基會董事長？陳其邁可能... - 政治 驚！高雄街頭實驗樂幫韓粉 年輕「正義哥」猝逝 - 政治 李來希為何不道歉？這篇文終還原內幕... - 政治 520赦扁？阿扁親自回應了.. - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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