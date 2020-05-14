行政院內閣今(14日)總辭，各部會人事異動也陸續出爐，其中科技部長陳良基、文化部長鄭麗君、國發會主委陳美伶等人，均未獲留任或請辭獲准。一張圖直接看懂內閣最新人事異動。

內閣異動。(圖/中時電子報 製表)

據最新消息顯示，除上述閣員外，還有僑委會委員長吳新興、駐泰代表童振源請辭獲准。未來直至新任期展開前後，可能也還會有人事異動。

(中時電子報)