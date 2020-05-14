台南地方法院法官朱中和，經常在正常上班時間不假外出，從事釣魚、種菜等與公務無關之活動，且具常態性，還有加班不實情事。監察院彈劾審查委員會今天以9比0，通過監委楊芳玲、蔡崇義提案，彈劾法關朱中和，全案移送司法院職務法庭審理。

監委說，經監察院調查，司法院政風處於107年至１０８年，共執行4次蒐證。蒐證顯示，朱中和不假外出的15日，請假8小時，以他到院、離院時間計算，在法院內上班時間共計僅45小時52分。

監委指出，據蒐證，108年3月19日朱中和在辦公處所時間共計僅3小時20分，且不假外出從事釣魚、種菜等與公務無關的活動，但他竟申報當天18時至22時加班4小時，有加班不實情事，也足見其敬業精神不足。

監委表示，縱如朱中和所稱，外出釣魚、種菜是進行情緒調控，且返回宿舍後埋首閱卷及處理審判業務，但至多僅宜視為補行處理業務，以補足當天上班時數的不足，而非加班；但他竟申報加班並領取加班費，顯不合理。

監委說，法官因審判之必要或工作有特殊需要，上下班得免刷卡，但朱中和未能本於自律之精神，戮力從公，保持敬業精神，已嚴重違反法官保有高尚品格、謹言慎行之義務，破壞司法形象。

(中時 )