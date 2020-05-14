儘管在科學發達的今日，台灣深山峻嶺中，還是流傳著迄今無法用科學驗證的「魔神仔」傳說，2008年7月屏東縣恆春鎮83歲婦人在卡玫基颱風後，到恆春社頂公園採菇，失蹤五天後被墾丁國家公園巡山員在梅花鹿復育區發現。她說在林中遇到「魔神仔」纏身，最後「祖嬤脫了內褲跟她拚」才將它擊退脫險！

老太太獲救時，除了身體較虛弱外，並沒有其他外傷，她自稱遭遇到一高大紅髮大臉的女性「魔神仔」向她討取衣物，並教其食用野生月桃葉心果腹，對峙五天。老婦說，後來沒辦法，只好脫下內褲給對方，「魔神仔」才離開，不久她便被尋獲。

對於獲救老婦人的說詞，救難人員覺得很不可思議，而老婦所描述紅髮高大特徵，有人認為與當地萬應公祠所祭祀之荷蘭八寶公主有關，但是廟方人員則否認此說法。

中南部其他不可思議的「魔神仔」傳說也是時有所聞，像是2015年5月，台中市太平區一名73歲吳老婦人，深夜身穿粉紅色睡衣，在離家2公里的加油站求助，事後她告訴警員說「我的房間裡突然出現2個4、5歲的小朋友，說要帶我出去玩，拉著我一直跑，他們一直叫我走這邊啦」。

魔神仔傳說，很多迄今無法用科學驗證，獲救人的說詞常讓救難人員不可思議。（示意圖非本新聞/本報系資料照）

警方隨後前往老婦的家中察看，家人也 正到處在找她，聽到警員說帶她回來找「小朋友」，家人異口同聲說「沒有哇！」。

另外，在2015年8月高雄燕巢區78歲柯姓阿嬤，18日上午出門到田裡工作，卻不知何故失蹤，搜救人員最後在田寮新興里龍鞍宮附近墓園尋獲阿嬤。

阿嬤被尋獲時，人躺在地上，身體虛弱，但意識清楚，她告訴搜救人員，她已在該處停留2天，且有人提供三餐。 救難人員說，從燕巢尖山里果園，到尋獲地田寮新興里龍鞍宮附近墓園約8公里遠，當地山路崎嶇不平，且須翻山越嶺，平日人煙罕至。

(中時電子報)