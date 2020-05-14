三昧堂創意木偶團隊今（14）日傳出申請文化部藝文紓困1.0通過，但因請款需另外補件，補助金暫時下不來，戶頭只剩424元的消息。對此，藝文界表示，文化部的藝文紓困，在審核條件上認定從寬，讓大多數申請者都能通過申請，但後續核銷時，主計、會計的認定從嚴，才是導致藝文紓困撥款不如預期即時的關鍵。

春河劇團執行長郎祖明表示，雖然文化部審核從寬，但還是須經過主計、會計審核相關單據和證明，才能核發款項，「每個團隊的屬性不同，有些團隊的工作模式，平日裡的單據會蒐集得較完整，但對傳統藝術領域的團隊而言，演出大多是紅包袋給現金，很少簽單據，對主計、會計而言，難以證明有演出，認定上容易有困難。」

布袋戲藝師郭建甫表示，他獨自經營不貳偶劇，擔任團長兼演員，在申請1.0時，遇上無法自開證明、以證明演出取消的窘境，「很多演出是口頭答應，取消了無法請對方開證明，或是有些需要該單位長官蓋印，但需上簽公文會趕不上送件時程。目前申請1.0裡的提升計畫有通過，需在6月1日前寫好計畫書和送領據才可請款。」

郭建甫表示，布袋戲表演者平日裡需投資戲偶、道具等相關用品，都是必需品卻無法開立完整細目，「戲班子的生活，無法像一場戲劇製作一樣，可提出完整的排練費、製作費等細目，這些都是申請1.0時遇到的證明困難。」

鴻宇國際藝術音樂總監陳冠宇表示，政府一番美意，不過請款作業需要流程，「有通過申請，但1.0並非可馬上撥款，而是通過申請後，還需要審核所有單據和相關文件，無誤之後才能撥款。」鵬博藝術負責人徐鵬博表示，「目前已收到1.0通知，但同樣需要補件，請款的時程不如預期的快。」

亞藝藝術行政總監黃淑琳表示，這次藝文紓困1.0有許多程序上的混亂，以及藝術從業人員認證上的困難，「或許可趁機建立一套系統和機制，讓藝術工作人員可定期上線登錄平日的工作內容，之後需要提出證明時，馬上有跡可循，不會認定不清，審核困難，也讓藝文產業的體制更健全。」

(中時 )