時代力量立委王婉諭支持罷韓行動，引發全國公務人員協會榮譽理事長李來希不滿，發表關於小燈泡的不當言論惹爭議。不過資深媒體人羅友志則有不同意見，在臉書寫下：「小燈泡媽媽這五個字，從時代力量制服的胸口拿掉吧！」令另一媒體人黃光芹看不下去，臉書火大開轟！

李來希失言惹爭議，羅友志在事件沉澱一天後，在臉書分享不同觀點，「小燈泡媽媽這五個字，從時代力量制服的胸口拿掉吧！ 妳要人家尊重妳，請先尊重自己的家人！」直指王婉瑜身上制服所印「小燈泡媽媽」，是在消費小燈泡。

羅友志發言引發輿論兩極評論，有網友贊同說「贊成 她忘了自己的初衷..」、「言之有理，別再消费小燈泡了」、「認同。自己一直在消費已故家人」，但黃光芹可不這麼認為，她直接在臉書開砲：「你們這些壞人！你們把自己抬成什麼樣子，規定悲劇中的母親，應該要是什麼樣子？兇手帶走她的女兒，所以你們也要繼續把她的母親按在憂傷的浴缸裡，頭不能抬、脚不能起，生命完全荒廢，什麼事情都不可以做，連發出聲音都不可以，否則就是消費小燈泡！」

黃光芹反問，你們憑什麼假扮小燈泡的代言人，用其實是在彰顯自己、遂行政治目的、有些還有商業考量的方式，越俎代庖，來消費小燈泡的母親。誰准的？誰定義的？最後更直接點名自己講的就是「靈犬萊西」與「台客名嘴」！

過去羅友志曾這麼形容黃光芹「不關你們認不認同，光芹姐是一個正直到會讓人有點心疼的女孩子」，更透露黃光芹個性擇善固執，也強調自己也不會因為黃光芹做事、言論跟他不一樣就阻止，這才叫民主，「我這輩子當媒體人，我要守護的就是言論自由，我不管她講的話我喜不喜歡，但我誓死捍衛她說話權利。」

(中時電子報)