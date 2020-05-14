中信兄弟調整陣容，先發本土投手廖乙忠下二軍調整手感，不過仍在先發輪值中，而陳子豪傷癒歸隊，將給兄弟打線貢獻火力；此外因洋投羅傑斯表現不佳下二軍，錯過開季的兄弟熟面孔萊福力熬過艱難的復健，目前已隨隊在一軍，總教練丘昌榮表示周六就會知道萊福力能不能進入先發輪值。

下周中信兄弟僅有4場比賽，因此教練團將昨日先發的廖乙忠降下二軍，升上有長打能力的陳子豪，總教練丘昌榮說，「乙忠跳過一次先發輪值，還是在一軍先發輪值裡，會讓他在二軍出賽，可能5天後。」丘昌榮表示陳子豪季初表現較不穩，不過二軍調整不錯，因此將他升上一軍。

而過去兄弟倚重的先發洋投萊福力，今年因為髖關節不適錯過開季，甚至整整復建一個月都沒有碰球，如今終於有機會回到球場，讓萊福力臉上露出笑容，「復健真的很煎熬，生涯沒有這麼久沒練球過，真的很想幫助球隊。」

萊福力不想要拖累隊友，也知道要回到100%狀態才能幫球隊贏球，因此知道調整不能著急，如今已經回到最佳狀態了，「很開心回到一軍，會盡我所能幫助球隊，現在狀態甚至比以前更好！」丘昌榮表示周六才會知道萊福力是否能先發，因此最快也要周日才有可能看到他上場。

(中時 )