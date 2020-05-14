大里草湖防災公園14日啟用，是一座兼具滯洪與遊憩功能的多功能滯洪池，上層為滯洪空間與多功能廣場，設有籃球場。（黃國峰攝）

耗資1億4千萬元的大里草湖防災公園14日舉行啟用典禮。（黃國峰攝）

台中市首座多功能防汛公園14日啟用，這座耗資1億4千萬元的「大里草湖防災公園」兼具滯洪與遊憩功能，總面積約0.7公頃，台中市長盧秀燕表示，因應汛期即將到來，市府已做好萬全準備，確保居民安全。

盧秀燕表示，為同時兼顧居民需求及防洪功能，水利局非常有巧思，將草湖防災公園建成立體的滯洪池，上層為滯洪空間與多功能廣場，下層為地下雨積磚及儲水槽，是全國第一座多功能滯洪池，平時鄰近居民可在公園運動或舉行社區活動，當遇颱風、豪大雨時，就變為儲水池，有效降低區域積淹水情形。

水利局長范世億表示，當初設計時著眼在如何在面積僅0.7公頃的腹地上，做最好的利用，於是設計了下層是雨水積磚、儲水槽，地表鋪設滲透人行道，等下層蓄滿後，上層遊樂設施部分也會開始蓄水，但也不是將水一直留在這，是流動性的，在洪鋒流量最高峰時，水位不要一次到民眾住宅水平，在水位到警戒點時，就會啟動抽水。

水利局指出，公園滯洪量約1萬2,500立方公尺，當公園蓄水量累積至海拔42.6公尺時，將以國語、閩南語、英語3種語言廣播通知住戶避災，保護東湖、西湖里約2000戶鄰近住家。

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(中時 )