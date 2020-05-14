煙草傳入到大陸是在16世紀，也就是明代萬曆年間，迄今已經有400多年的種植歷史了，最開始傳入的是曬晾煙，1910年後才在山東、河南、安徽、遼寧等地試種了烤煙。香煙正是在民國時期開始流行起來的，很多香煙品牌也是在民國時期建立的，今天要說的便是民國時期最著名的5大香煙品牌，如今只剩下「大前門」及「哈德門」2個品牌留到現在。

從「仙女牌香煙」這個名字中，我們就能看出這是一種給女性抽的香煙。民國時期女性的社會地位相較封建社會時期已經有很大的提升，她們有了經濟使用權，各種新型社會風尚在女性圈流行了起來，其中便包括抽煙，在當時經常在大街小巷中看到女性吸煙者，仙女牌香煙便是專門為女性打造的，是20世紀30年代左右大陸香煙市場上的幾種香煙品牌之一，深受廣大中青年女人的最愛，陸小曼、阮玲玉等都是仙女牌香煙的忠實粉絲。

老刀牌香煙是最早傳入大陸的捲煙之一，最早是在英國創立時間在1891年，鴉片戰爭後，清政府在一次次戰敗後簽訂了一系列不平等條約，英美列強企圖透過壟斷大陸煙草市場來進一步侵略大陸，在1888年，杜克領導美國煙草公司開始進入大陸，因此，作為最早的一批香煙，自然是很快打開了市場，老刀牌香煙在當時實在是太出名了，在一些電影中都經常能看到見到老刀牌香煙的身影。

而三炮台香煙也是英美煙草公司推出，雖然是英美公司推行的，但是煙的名字卻十分具有中國歷史淵源，由於三炮台的廣告和《三國演義》聯繫起來，因此自然很快地風靡了起來，很多軍中高官很喜歡抽這種煙，不過，隨著市場的競爭和演變，三炮台也消失了。

現在只有以下兩種煙還活躍在市面上。北京人稱位於天安門廣場南側的正是明清兩代北京內城的正門。陽樓為「前門樓子」，正陽樓始建於明永樂19年（1421年），是明清兩代北京內城的正門。而「大前門香煙」便是英美煙草公司於民國5年（1916）年推出的，因名字接地氣受到了廣泛的追捧，甚至奇蹟般的走過了100多年的歷史，如今這個品牌還是受很多老一輩的歡迎，其影響力自然是不言而喻。

和「大前門」一樣，哈德門也是由大陸古建築命名，哈德門就是崇文門，又稱海岱門，始建於1267年，歷經元、明、清三朝，近740年歷史。因為是古代考生們趕考的必經之門，所以也被稱之為幸運之門。而哈德門雖然是外國推出的品牌，但名字也很接地氣，除了名字接地氣之外，哈德門的廣告詞也是一絕：「無人不抽哈德門」，如今很多煙民為了一嚐這流傳百年的品牌究竟是什麼味道，也會買上一包，如果這5種香煙都抽過的，估計孫子都上大學了吧。

(旺報 )