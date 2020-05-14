日本伴手禮企業紅馬-KY（2928）公告第一季財報，第一季合併營收19.7億元，營業淨利1.7億元，稅後淨利91,182仟元，分別較去年同期成長34％、228％與107％，每股稅後盈餘（EPS）1.93元，均為歷史同期新高表現。

展望後市，紅馬在故鄉納稅業務會持續與其他大型入口網站交涉合作，全年雙位數成長可期。在伴手禮業務部份，近期雖受到日本政府宣佈全國進入「緊急事態」的明顯影響，惟隨著疫情終將逐步獲得控制，公司身為日本最大旅行伴手禮業者勢必復甦，現階段公司將採取強化伴手禮電商平台與企業採購業務，並搶攻政府「次世代住宅POINT」優惠制度下的消費商機，以降低公司營運受疫情的影響。

紅馬-KY首季營收與獲利同創新高，主要受惠於故鄉納稅業務受惠B2B跨平台效益持續顯現，公司自去年推出故鄉納稅業務平台「Furusato 360」以來，現已與日本第一大電商網站—樂天（Rakuten）、日本主要故鄉納稅入口網站－FURUNAVI等超過10個故鄉納稅入口網站合作，因此大幅推升故鄉納稅業務成長，並且受惠業務優化及費用控管得宜，第一季營利率提升至9％，相較去年同期增加5個百分點，亦為同期新高表現。

依照日本政府規定，紅馬-KY孫公司Project EARTH管理株式會社（原大阪Orbi場館）在完成清算程序前，尚不能扣抵稅前損益，而公司預計在第二季完成清算程序，因此第一季所得稅費用率較高，致第一季稅後淨利的年成長幅度低於營業淨利增幅。公司預計該事業體的清算作業可在第二季完成，後續可望享有稅務扣抵優惠。

(工商 )