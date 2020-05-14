有環保女孩封號的新生代演員姚愛寗，今年因拍攝戲劇《黑喵知情》，意外上了寵物溝通課程，而她本身有隻養了10年的兔子，但兔子不太愛理人，總以為兔子心情不好，姚愛寗用寵物溝通方式，成功和自己的寵物兔溝通，沒想到得到回應「牠居然說不想給我梳毛，因為覺得自己很美了，不想給別人碰」，讓她笑說「原來我的兔子個性很傲嬌」。

姚愛寗透過寵物溝通，了解自己的兔子想法。（華研國際題供）

姚愛寗愛寵物也做公益，她特別前往「浪浪別哭」咖啡廳陪伴流浪動物，體驗幫「浪浪」準備餐點、清潔環境、貓砂和陪浪浪散步的過程，其中有一隻剛來到咖啡廳的狗狗，一開始都躲在櫃子角落不敢出來，但透過陪伴和帶牠去散步的過程，慢慢的可以感受到牠越來越放鬆，也渴望遇到愛牠們的主人，姚愛寗最後還透過自己喜歡的攝影，把看見的溫暖記錄下來分享在網路上。

姚愛寗說道「會想要來這樣的咖啡廳，是希望能告訴大家動物是有靈性的，雖然是咖啡店，但卻讓更多人能夠更容易接觸、更靠近這些流浪動物。希望藉此能和更多人分享他們的可愛，幫助流浪動物能夠順利的找到家。」今年期許自己能以行動支持自己所在意的議題，不管是環保還是生命，真正的把萬物放在心上，就不會做出傷害他們的選擇。

姚愛寗前往「浪浪別哭」咖啡廳陪伴流浪動物。（華研國際題供）

姚愛寗前往「浪浪別哭」咖啡廳，陪浪浪散步。（華研國際題供）

姚愛寗愛寵物也做公益，她特別前往「浪浪別哭」咖啡廳陪伴流浪動物。（華研國際題供）

(中時 )