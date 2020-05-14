大火過後，除了消防設施補足，市長還還加強其他設備，像是打造５星級衛浴設備，讓同仁可以乾乾淨淨的下班回家，所有同仁都直呼升級有感。（吳建輝攝）

黃吉城說，這次改造不管從工作面，還是員工的照顧面，都讓同仁非常有感，工作上也會更加努力，他們還主動佈置隊部，發揮巧思，將回收回來的廢棄物，製作媲美高級家具的桌椅組。（吳建輝攝）

黃吉城說，小小兵的「頭髮」剛種下去而已，清潔隊部目前環境相當好，未來肯定會長得非常茂密。（吳建輝攝）

浴火重生，今年１月４日深夜彰化縣員林市清潔隊發生大火，一共燒毀清潔隊囤放在暫存區18噸的廢棄物，事後員林市長游振雄大刀闊斧，通盤檢討隊部相關消防設施並補足，還加強其他設備，像是打造５星級衛浴設備，讓同仁可以乾乾淨淨的下班回家，所有同仁都直呼升級有感。

員林清潔隊長黃吉城說，今年1月發生火警後，市長就指示他對清潔隊做一個通盤檢討，希望不要再有類似事件發生，硬體方面市長爭取經費，來補足每個工作站的夜晚照明設備，與加強消防系統的建置，並教育員工的防火觀念。

黃吉城說，問題既然發生了，總不能頭痛醫頭，腳痛醫腳，因此除了消防設備的補足，另外也爭取推高機與打包機，讓回收物有更完善的收納與空間利用，所有車輛也提高車輛意外險，讓員工安心，如果因公與民車碰撞，免於擔心還要賠償。

黃吉城說，這次改造不管從工作面，還是員工的照顧面，都讓同仁非常有感，工作上也會更加努力，他們還主動佈置隊部，發揮巧思，將回收回來的廢棄物，製作媲美高級家具的桌椅組，還有可愛的小小兵盆栽，讓整個隊部煥然一新，帶來新的氣息。

(中時 )