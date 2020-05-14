在520之後，文化部長鄭麗君不再續任，14日在臉書上寫下近3000字告別感言。卸任在即，回憶過去四年，她坦言如今沒有想太多，這幾天儘量把握時間，把能做的事都做完，也沒有什麼時間思考心情，卸任後唯一確定的規劃是實現早上陪小孩上學的心願。當被問及四年來是否有難過的時刻，她表示，「人生到一定階段後，我開始學習不要為自己難過太久，比較不會為自己流眼淚。」

鄭麗君表示，今年1月16日已向行政院長蘇貞昌請辭，但因疫情影響，投入防疫與藝文紓困工作，暫延時程，「這幾天還在修訂藝文獎助條例，要把草案完成。其實本來已在收尾，但在藝文紓困的經驗後，我覺得要回頭檢視其中保障藝文工作者工作權相關的條文，因此這幾天又跟勞動部討論，開諮詢會。」她笑說，要尊重下一任部長，「但在我離開前，還能做的我就做，留給未來的首長參考。」

今年50歲的鄭麗君，四年來推動許多基礎文化政策，在文化圈人緣佳、呼聲高，2019年1月曾打算請辭文化部長職務，文化界甚至主動發起連署留人。這次以陪小孩為由，向行政院長蘇貞昌請辭獲准，臉書上文化界不再慰留，而是報以祝福。她坦言，辦公室去年1月打包整理過一次，箱子都還在辦公室堆著，這一年來又累積許多書籍和文件資料，但近日忙紓困，「可能會用週末時間來打包。」

從擔任立委時期，鄭麗君就積極關注文化政策，就任文化部長後，包含成立文策院、完成《文化基本法》立法工作等，執行力強，設下政府高標，被外界視為「麗君障礙」。近期為藝文紓困，她積極向行政院爭取預算，「要錢要到主計處看到我就怕」。但她認為，作為文化行政工作者，不敢說自己有什麼成就，「因為所有的事都要團隊合作，真正辛苦的是長期耕耘、燃燒理想的創作者。」

鄭麗君表示，未來在《文化基本法》保障下，文化預算會持續成長，「文化發展基金」推動時機也已成熟，可支持年度預算不足之處。然而四年任期還有許多政策未完成，包含成立國家漫畫博物館、中正紀念堂轉型以及《公共媒體法》草案修法等。目前公視第6屆董監事任期已滿，第7屆董監事也尚未選出。她表示，去年第一次審查完後正好面臨大選，二月選出新國會後，前陣子已組成新的審查會，文化部會再呈報名單給行政院，「接下來就尊重行政院的人事權。」

雖然未透露下任文化部長的可能人選，鄭麗君坦言她「心裡有好長一串名單」，也曾跟行政院長蘇貞昌聊過。她表示，年輕時就想成立「台灣文化社」，如今真的在文化部走了一遭，心裡有許多感想，「可能是哲學習性使然，會邊做事邊反思，未來陪家人若有餘力再整理出來。」從政多年，換過委員、部長等各種職稱，她表示，未來歡迎大家叫她「麗君」，一起來討論公共事務。

(中時 )