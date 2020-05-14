嘉義市長黃敏惠送小涼風扇，讓考生吹涼涼好應試。（廖素慧攝）

國中教育會考16、17日將登場，因應新冠肺炎疫情，考生入場前測量體溫，不開放家長陪考，市長黃敏惠14日錄製影片為考生加油，送考生每人1個迷你涼風扇陪考，並呼籲考生提早至少半小時到考場，以利從容應試。

黃敏惠說，新冠肺炎疫情趨緩，但仍要持續防疫，今年國中教育會考的考生比較辛苦些，必須配合防疫，請考生務必提早半小時以上到場，避免因入場及量測作業影響考試時間。

黃敏惠送小涼風扇給考生，讓考生在休息時能吹涼涼，期許考生保持冷靜、平常心應試，用最好的狀態表現出實力，考取佳績。

國中會考嘉義考區有嘉義高中、嘉義女中、嘉義高工、民雄農工及東石高中5個學校，共6905名考生報名，嘉義市有3081名國三應屆畢業生報考。

市府教育處表示，考生進入各校考區之前先測量體溫、戴口罩，每間試場安排42個座位，開冷氣、開窗10公分以保持通風，考試全程戴口罩，休息及用餐也要保持社交距離。

各考場已於網站公告考場平面圖，15日公布試場及座位分配表，下午3時至5時開放考生到考場認識環境，但不得進入試場。

(中時 )