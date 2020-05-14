蔣怡生日當天坐船出海慶生，大曬姣好身材。（蔣怡提供）

翁狄森（左）帶蔣怡到中環的法式餐廳享用生日晚餐。（蔣怡提供）

夫妻倆也到新發現的酒吧坐坐，蔣怡個人相當推薦。（蔣怡提供）

曾演過電影《新警察故事》、台劇《籃球火》的女星蔣怡，回香港發展後鮮少在台灣曝光，她12日剛過43歲生日，和珠寶設計師老公翁狄森享受兩人世界，一起搭船出海游泳、吃大餐，並分享夫妻私下甜蜜又有趣的互動，獲准當女王1個月。

蔣怡透露翁狄森不是一個會說浪漫情話的人，「他總說自己是潮州大男人，不會說這些話，但生日那幾天，他每天都有說『我愛你』。」蔣怡生日這個月，翁狄森就任她當女王，「所以他每天都要說愛我，但只有這1個月而已。」

蔣怡今年的生日願望是希望新冠肺炎疫情快過去，疫情間除工作受波及，也影響她邁向「女廚神」的精進之路，她5年前遠赴倫敦藍帶廚藝學院學廚，並獲藍帶優異成績畢業證書，去年底，她又報名中華廚藝學院，想中西餐並進，上了1個多月的課放春假，之後即碰上疫情爆發，遂停課至今，預計下個月初才會重新開課。

蔣怡說：「課程第一階段還沒有上完，但這一階段都是理論課，像是職業英文、普通話、還有食物安全、食物成本等。語言對我來說當然太容易了，期待下個階段開始進廚房，還不知道有多難，但我期待能學到一些最基本的知識。」最終挑戰考取中餐廚師證。

疫情期間出國不便，蔣怡都待在香港，「如果開始可以飛，第一時間會選擇的地方就是台灣了，很想念台灣的大家及我最愛的台灣美食剉冰、麻辣鍋跟日本料理，也很想跟台灣朋友們相聚。」她挺希望有機會可以跟以前公司的女藝人們碰面，「像是佩岑還有千霈，因為大家都做了媽媽，再碰面感覺會很不一樣吧。」

疫情當頭，蔣怡的女兒現也只能在家自學，自己則當起家教，「在家當老師的確是一個很大的挑戰，由此我發現自己非常不適合當老師，太沒有耐心了。」她坦承教功課初期非常挫敗，會發火罵小孩，甚至發脾氣扔東西，「後來自己反省一下，決定要忍耐，結果又把怒氣咽下去，感覺這樣下去會內傷，所以這段日子是個磨練，學會要寬容一點不要太執著。」更笑說中間也喝了不少酒紓壓。

(中時 )