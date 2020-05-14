紀志儒（前左四）鼓勵學弟妹堅持夢想，環台後捐贈百萬元給雲林縣學校。（張朝欣攝）

出身雲林縣水林鄉的國內知名企業退休副總紀志儒，為鼓勵家鄉學子堅持夢想，花費105天徒步環台367個鄉鎮市區公所，14日抵達最後1站家鄉水林鄉，並捐贈100萬元給鄉內國中小，希望學弟妹們日後行有餘力也能回饋社會，永續傳承愛與夢想。

熱愛運動的紀志儒2017年即徒步環島1000公里，之後著手規畫徒步台澎金馬367鄉鎮市區公所，路程約3000公里，今年2月11日出發，期間因新冠肺炎疫情影響，只能且戰且走，過程非常艱辛，14日抵達母校水林鄉水燦林國小，受到學弟妹熱烈歡迎。

雲林縣長張麗善得知紀志儒的壯舉，14日特別到校相迎，並代表接受紀志儒捐贈的100萬元，紀志儒表示此次徒步環台以「愛心、信心、決心」為主題，用信心與決心完成自己的夢想，捐贈100萬元則是關懷家鄉學子，用實際行動傳遞愛心。

張麗善表示，紀志儒長期捐款關懷弱勢，此次捐贈100萬元給他的母校水燦林國小與水林國中，以及水林鄉所有中小學，可說是回饋家鄉的最佳典範，希望未來有更多雲林傑出鄉親能夠共襄盛舉，為雲林這塊土地注入愛與希望。

紀志儒指出，此次徒步環台，讓他感受到台灣人的熱情，途中不斷有民眾送食物、礦泉水給他補充體力，還有人提供房間讓他免費住宿，他也很感謝政府與大家共同努力防疫，讓這次旅程順利平安「台灣不僅風景美、人心更美」。

(中時 )