桃園市是國門之都，消防局後送確診患者壓力不小，龜山區3個消防分隊，出勤新冠肺炎勤務超過10次。迴龍分隊有隊員載到確診患者後，因全身發熱不敢返家，所幸只是感冒。桃園市長鄭文燦14日到龜山為消防員打氣，感謝消防隊。

桃園市長鄭文燦14日到龜山分隊慰問，他說，包含鑽石公主號、武漢包機、某護理之家護理師確診案、集中檢疫所及轄區內居家隔離等醫療後送等勤務，桃園都有協助，因新冠肺炎相關勤務，已經出動291車次，送醫288人。而桃園確診案例目前為53件，但收治超過90位病患，占全國約2成多，消防隊員壓力也相當大。

其中迴龍分隊鄭宇志曾經載運過3次確診患者，他在4月載運到某確診案例後，隔4、5天感覺身體異常發熱，擔心自己也被感染，放假不敢回家。住到消防局提供的「獨立隔離寢室」，避免病毒傳染給分隊同仁及家人。所幸只是小感冒，篩檢後也確認是陰性反應。

還有消防隊員曾經4度載運到確診患者，消防隊員說，因為救護班都是按照班表排，分隊同仁多數都有載運確診患者經驗，如果擔心有感染風險，消防局的「獨立隔離寢室」也可以讓同仁休息。

(中時 )