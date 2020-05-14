桃園市環保局事業廢棄科長周孫有獲選今年市府模範公務員，他曾在尼伯特颱風時，和「桃園隊」遠赴台東，短短6天復原107公里長道路。也臨危受命，負責遭勒令停工的宇鴻科技焚化廠收尾工作，屢屢完成不可能的任務，也讓他獲得肯定。

周孫有最早到桃園時，任職環境清潔稽查大隊，2016年尼伯特颱風來襲，台東受創嚴重。他和其餘近30名清潔隊員組成桃園隊到台東鹿野搶救。他說，因為蘇花公路已經坍塌，桃園隊從南迴到台東，車程一度因豪雨過大，看不到馬路。

周孫有又說，當時派出15輛車，不少車輛配備抓斗，對於清除路障有莫大幫助，相較其他縣市採徒手清運的清潔隊。他們短短6天就清運107公里長道路，讓當地地方首長也嘖嘖稱奇。

汙染滲眉埤被市府勒令停工的宇鴻科技焚化廠案發生後，周孫有也臨危受命，調任事廢科。因為需要清除大量廢棄物，他歷經代履行經費用盡、火災、多次無廠商投標等諸多困難，最後成功清除垃圾。他說，過程有業者曾被放話，因此不敢執行，透過不斷協商，才終於把這些垃圾處理掉。

周孫有說，能獲得模範公務員是肯定，是環保局所有同仁一起努力得來。環保局長呂理德稱讚，周孫有不畏艱難，勇於任事，工作可圈可點，更在專業中展現創新，也是公務人員的典範。

(中時 )