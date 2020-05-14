美國聯準會(Fed)主席鮑爾（Jerome Powell）周三表示，儘管當前經濟面臨嚴重衰退的風險，仍重申不考慮實施負利率，不過，高盛全球外匯及新興市場策略主管Zach Pandl認為，只要這次重啟經濟引爆第二次疫情，導致原本就受到嚴重打擊的美國經濟面臨極大危機，Fed還是會不得不祭出負利率措施。

據CNBC報導，Zach Pandl表示，如果經濟再度遭受挫折，如果第二波疫情爆發，並且確實會使美國經濟復甦步履蹣跚，這就替負利率打開了一個可能性。Zach Pandl指出，儘管Fed到時會祭出貨幣政策，但即使是負利率，對於避免經濟進一步惡化，可能也是無事於補，但到時所有的貨幣工具都沒用，經濟真的進入艱困時期，主政者想必也會想試試看新事物，但目前來看的確執行負利率政策的機會很小。

Fed在3月前兩個禮拜連續調降6碼，讓美國重回2008年金融危機後的零利率環境，但這也導致金融產業的獲利能力變差，若再調降利率，美國銀行業前景恐怕更加不妙。

負利率政策是否對經濟有正面影響，許多分析師也認同Zach Pandl觀察，像是一些歐洲國家以及日本都實施負利率政策多年，但近年的經濟表現也未見起色。至於美元的強勢表現，Zach Pandl表示，只要經濟逐漸復甦，強勢美元會慢慢消退，他預估目前美元價值被高估20%，未來美元下跌幅度將非常顯著。

(中時電子報)