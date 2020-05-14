日本首相安倍晉三14日正式宣布，讓新冠肺炎疫情改善的39縣提前於14日解除「緊急事態宣言」。東京都、大阪府、北海道、神奈川縣、千葉縣、埼玉縣、京都府及兵庫縣等8都道府縣仍維持「緊急事態宣言」，21日再另行判斷是否解除。

安倍14日在記者會上表示，是否解除緊急事態宣言是從感染狀況、醫療提供體制、監視體制這3點來判斷。感染狀況的標準則是，最近1周內的新確診人數，維持在每10萬人確診者在0.5人以下。

以東京的人口為例，最近1周內平均確診數必須在70人以下才行，這次因為未達標，故未能解除宣言。千葉縣雖然已達標，但因鄰近東京而暫時不解除。

日本政府為了防止新冠肺炎疫情擴大，4月7日起根據新冠肺炎對策特別措施法發布緊急事態宣言，之後1度延長宣言期限至5月底，即要求民眾減少外出、減少與外縣市往來，要求店家暫停營業等，但因疫情已逐漸舒緩而決定逐步開放。

不過，安倍也表示，為了防止疫情再度擴大，仍需民眾持續的協助，即使解除宣言的地區，也要盡量避免外出，減少與人接觸的機會，在5月之內盡量減少跨縣的移動等。他強調，「若確診者再增加的話，也有可能再次發布緊急事態宣言。」

針對疫情對經濟的打擊，安倍指出，已指示編列2020年度的第2次修正預算案，將補助靠打工賺學費的學生，提供中小企業房租補助，提供業績慘跌的大企業融資，並將提供企業的雇用調整補助金上限從目前的8330日圓，特例提高的1天1萬5千日圓等。

日本的病毒篩檢數較其他國家低。安倍對此表示，除了過去的PCR檢查外，將活用可短時間診斷是否感染的抗原檢查，以加速病毒篩檢的速度。在新冠肺炎疫苖開發方面，安倍表示，「快的話，7月可望開始臨床試驗」。

(中時電子報)