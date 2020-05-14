工業電腦廠樺漢（6414）14日公布首季財報，受惠軌道交通、網安及視訊會議設備業務成長，以及去年同期基期較低等因素，帶動獲利回溫，首季稅後盈餘達1.86億元，年增逾五成，毛利率，營業淨利率皆優於去年同期，EPS 2.24元。

樺漢指出，今年第一季雖有新冠肺炎疫情影響，不過單季合併營收179億元，年增1.5％，仍維持成長態勢，獲利部分則因品牌與系統整合產品組合優化，帶動毛利率成長至25.5％，較去年同期成長3.9個百分點，優於原先預期，主因為工業互聯網（IIoT）及半導體營收占比增加，首季稅後純益1.86億元，季減49.8％、年增56.2％。

此外，樺漢去年首季因認列海外可轉債贖回費用，拖累獲利表現，今年首季EPS則回到正常水準，達2.24元，較去年同期的1.52元大幅成長。公司首季三大業務中，以品牌營收占比達5成最高，系統整合31％、OEM/ODM則占19％。

展望後市，樺漢表示，因歐美地區疫情開始影響經濟活動，品牌區塊業務受到壓抑，而中國工廠產能3月中ODM及系統整合業務已回復正常水準，預期營收將較第1季小幅成長，而目前系統整合事業在手訂單達215億元，創歷史新高，醫療IoT設備及網安也將持續成長，全年營收有機會持平或小增。

樺漢旗下網安廠瑞祺電首季稅後淨利8,827.8萬元，年增率29.58％，EPS 1.3元，優於去年同期的1.01元，創掛牌以來同期新高，成長動能來自於SD-WAN接單暢旺，以及整合通訊系統設備出貨挹注。

法人看好，瑞祺電網安業務受惠疫情影響，帶動雲端資安需求提升，客戶擴大下單，增添公司第二季營運表現，並有車廠、半導體專案陸續導入，新產品線就位，營收、獲利有機會逐季向上，成為樺漢今年主要一大成長引擎。

(工商 )